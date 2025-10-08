Clima en Sonora HOY 8 de octubre: ¿Cuáles serán los efectos del huracán 'Priscilla? Conagua alerta

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora continúa mostrando contrastes marcados este miércoles 8 de octubre de 2025. Aunque el huracán 'Priscilla' continúa desplazándose frente a las costas de Baja California Sur, su amplia circulación mantiene cierta influencia sobre el noroeste del país, generando nubosidad, vientos moderados y la posibilidad de lluvias aisladas en la entidad. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte del tiempo completo en la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la jornada iniciará con cielo medio nublado a nublado y bancos de niebla o neblina en el noroeste de Sonora. Durante las primeras horas del día el ambiente será templado a fresco en zonas serranas, pero en el resto del estado se mantendrá cálido, con condiciones estables y viento de dirección variable menor a 25 kilómetros por hora.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Con el paso de las horas, el panorama cambiará. En la tarde se espera un aumento de nubosidad, acompañado de temperaturas muy calurosas, que en algunas regiones del centro y sur del estado podrían rebasar los 40°C. También se prevé la presencia de rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora, especialmente en el norte y noroeste sonorense, además de lluvias aisladas con descargas eléctricas.

Aunque las precipitaciones serán de baja intensidad, podrían presentarse en zonas puntuales de sierra y costa. Por la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con ambiente de templado a fresco en áreas elevadas y caluroso en las zonas costeras. La influencia indirecta del huracán 'Priscilla' se mantendrá sobre el noroeste, con arrastre de humedad y posibles chubascos aislados en los límites con Sinaloa.

Zona de #BajaPresión localizada al sur de las costas de #Chiapas, presenta 70 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Se prevé que evolucione a #CiclónTropical en los próximos días?? pic.twitter.com/s9ZmnFFGUk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2025

'Priscilla', huracán categoría 1 en el noroeste mexicano

El SMN advirtió que Priscilla se mantiene como huracán categoría 1, desplazándose frente a la costa oeste de Baja California Sur. Su circulación genera oleaje elevado y lluvias intensas en esa región, además de chubascos en Sinaloa y Nayarit. Aunque Sonora no se encuentra bajo zona de vigilancia, la cercanía del sistema podría ocasionar nubosidad densa y viento ocasionalmente fuerte. TRIBUNA comparte más detalles sobre el ciclón aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui