El 80% de los patios en Navojoa acumulan criaderos del dengue

Navojoa, Sonora.- Se estima que al menos ocho de cada 10 patios que se visitan durante cada jornada de descacharre en Navojoa son considerados 'problemáticos', esto debido a que sus habitantes acumulan una gran cantidad de cacharros que pueden convertirse en potenciales criaderos del mosco transmisor del dengue.

De acuerdo al Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han confirmado sólo nueve casos de dengue; sin embargo, las autoridades exhortaron a la población a no bajar la guardia y a mantener sus patios limpios.

Rubén Pacheco Almada, subdirector de Salud Municipal, precisó que alrededor del 80 por ciento de los patios en Navojoa se encuentran con algún tipo de cacharro y maleza, ya sean llantas, madera, botellas y recipientes para almacenar agua, lo cual pudiera convertirse en un riesgo para las familias y sus vecinos.

Necesitamos crear conciencia con los vecinos ya que estamos encontrando los patios bastante sucios, con maleza, llantas, tazas de baño y demás tipo de cacharros… Eso no puede suceder, ya que un patio sucio atenta en contra de los demás; estamos hablando de un 80 por ciento de los patios, donde hemos encontrado mucho criadero e incluso con larvas que son posibles portadores de la enfermedad del dengue", afirmó.

Pacheco Almada confesó que durante las jornadas de descacharre se han encontrado con domicilios problemáticos, donde incluso en tan sólo un patio se han retirado hasta 15 toneladas de basura y cacharros.

Les llamamos así porque son personas acumuladoras, hubo ese caso donde de un solo domicilio sacamos 15 toneladas, pero también hemos retirado hasta ocho toneladas de un solo patio y en otra casa se retiraron seis toneladas… Esas personas atentan contra la salud de los demás, porque toda la cuadra puede tener limpio, pero si una persona tiene sucio su patio, ahí puede causar la enfermedad", puntualizó.

Por ello, Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, hizo el llamado a la población a tener una mayor conciencia y colaboren con las brigadas de salud en el combate al dengue eliminando cualquier recipiente o cacharro que pueda convertirse en un potencial criadero.

Hay que hacer un trabajo colectivo; a lo mejor tenemos limpiecita nuestra casa, pero hay que echar un vistazo alrededor, porque hemos estado en colonias donde a lo mejor hay 99 casas que están limpias, pero si hay una que tiene lleno de recipientes, ese vecino puede echar a perder el trabajo de todos", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui