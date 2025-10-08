Encabeza Alfonso Durazo el primer foro de la Reforma Electoral en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la participación de autoridades nacionales, tanto de justicia, electorales y demás, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, encabezó junto a la secretaría de gobernación en México Rosa Ícela Rodríguez, el primer encuentro de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

En la inauguración del foro, la secretaria de Gobernación destacó que no se tiene una iniciativa como tal es un proyecto que se está construyendo con la participación de las barras de abogados, académicos, autoridades electorales y estudiantes, para una mejor vida democrática en el país.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó que México está viviendo un momento histórico, desde la llegada de la cuarta transformación al poder, porque ahora son los ciudadanos los que participan en la toma de decisiones.

La verdad es que muestra el extraordinario acierto de nuestra presidenta de sustraer de las élites históricas la complexión de una Reforma Electoral que recoja auténticamente el sentir de la gente, el sentir del pueblo", indicó.

Algunas de las inquietudes y propuestas fueron en el sentido de tipificar nuevos delitos digitales, establecer cuotas de género, acciones afirmativas para pueblos indígenas y fiscalización del recurso.

