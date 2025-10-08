Firman pronunciamientos de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Laboral en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Mediante la firma del Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora reafirmó su compromiso con la construcción de entornos laborales seguros y libres de violencia.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río, encabezó este acto en compañía de la coordinadora del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Salva), Zulema Boneo, así como de las y los subsecretarios de la dependencia, destacando la importancia de que el servicio público predique con el ejemplo en la prevención y atención de la violencia de género.
La firma del pronunciamiento estuvo acompañada de jornadas de capacitación dirigidas al personal de la Secretaría, coordinadas por el equipo de la dependencia y el programa Salva. Estas sesiones se enfocaron en fortalecer la cultura de la prevención, el respeto y la denuncia como ejes fundamentales para erradicar estas conductas.
Este esfuerzo se suma al trabajo realizado junto a instituciones como la Universidad Estatal de Sonora (UES), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) y el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), donde ya se han firmado compromisos similares que consolidan la política de Cero Tolerancia en el estado.
Fuente: Tribuna del Yaqui