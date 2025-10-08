Firman pronunciamientos de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Laboral en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Mediante la firma del Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora reafirmó su compromiso con la construcción de entornos laborales seguros y libres de violencia.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río, encabezó este acto en compañía de la coordinadora del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Salva), Zulema Boneo, así como de las y los subsecretarios de la dependencia, destacando la importancia de que el servicio público predique con el ejemplo en la prevención y atención de la violencia de género.

La firma del pronunciamiento estuvo acompañada de jornadas de capacitación dirigidas al personal de la Secretaría, coordinadas por el equipo de la dependencia y el programa Salva. Estas sesiones se enfocaron en fortalecer la cultura de la prevención, el respeto y la denuncia como ejes fundamentales para erradicar estas conductas.

Este esfuerzo se suma al trabajo realizado junto a instituciones como la Universidad Estatal de Sonora (UES), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) y el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), donde ya se han firmado compromisos similares que consolidan la política de Cero Tolerancia en el estado.

Estuvimos presentes en la conformación del Comité de Atención al Hostigamiento y Acoso Sexual de @SAGARHPASonora, encabezado por su titular.



