Navojoa: Comunidad de Etchohuaquila contará con mejor abastecimiento de agua potable

Navojoa, Sonora.- La Secretaría del Bienestar dio inicio a las obras de rehabilitación de más de 10 kilómetros de la red de distribución, mantenimiento del tanque elevado y equipamiento del pozo de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Etchohuaquila.

El secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, precisó que esta obra representa una inversión de más de seis millones de pesos (mdp), para beneficiar a más de mil 100 habitantes.

Esta obra responde a una demanda de la comunidad, que durante más de seis años ha enfrentado deficiencias en el suministro del vital líquido, debido al taponamiento de las tuberías", señaló.

El comisario de Fundición, Paúl Salas, a nombre de la comunidad, agradeció a las autoridades municipales por concretar las gestiones para la realización de esta obra.

Fuente: Tribuna del Yaqui