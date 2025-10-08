Piloto de Los Chapitos seguirá detenido en Hermosillo: Esta y más noticias en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, a veces resulta complicado mantenerse al tanto de lo que ocurre en toda la entidad. Si tú no quieres perder detalle de los contecimientos más importantes del estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de este miércoles 8 de octubre, conoce los detalles de noticias como la detención de un supuesto piloto de Los Chapitos, mismo que se encuentra en prisión preventiva en Hermosillo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Durazo inaugura la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Desde Sonora, el gobernador Alfonso Durazo inauguró la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Con este programa se analizará la propuesta hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reprueban donación millonaria para Expo Fest Cajeme

Regidores de oposición de Ciudad Obregón criticaron la donación millonaria para Expo Fest Cajeme y exigieron que se atiendan primero necesidades urgentes de la comunidad cajemense.

Piloto de Los Chapitos seguirá detenido en Hermosillo

Un juez federal vinculó a proceso a Juan Pablo Vargas Báez, alias 'El Chuky', identificado como presunto piloto de Los Chapitos. El sujeto cumplirá su prisión preventiva en el Cefereso 11, ubicado en Hermosillo.

uD83DuDCF0 ¡Tribuna Top 3 Sonora! uD83CuDF35? Mantente al tanto de las noticias más relevantes y emocionantes de nuestra región, presentadas por Casa Ley. ¡No te pierdas lo último que está sucediendo en Sonora! uD83DuDCE3uD83DuDC9Ahttps://t.co/7K8kQ91y50#TribunaTop3 #Sonora #CasaLey #Noticias #Información pic.twitter.com/3EBtCDOvgA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui