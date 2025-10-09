Abren convocatoria de Beca-Terapias 2025 en Sonora; apoyo económico es de 12 mil 500 pesos

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo anunció que ya está abierta la convocatoria de Beca-Terapias para niñas, niños, adolescentes y personas adultas que viven con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral.

El registro de solicitudes es gratuito y sin necesidad de gestores y estará abierto del 8 al 22 de octubre para todas las personas que requieran una terapia. Los interesados podrán consultar las bases y requisitos en el portal electrónico del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora: https://becasycredito.sonora.gob.mx/.

El mandatario estatal destacó la prioridad de este programa, el cual consiste en un apoyo económico de 12 mil 500 pesos, que podrá utilizarse únicamente en terapias de lenguaje, desarrollo cognitivo, socialización y motricidad, avaladas por la Secretaría de Salud.

Para recibir asistencia en el llenado de solicitudes, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas centrales en Hermosillo ubicadas en calle Dr. Domingo Olivares 128, esquina con Paseo de la Paz, colonia Valle Grande, comunicarse al teléfono 662 289 8700 o escribir al correo atencionausuarios@sonora.edu.mx.

Asimismo, se cuenta con atención en las sedes de Ciudad Obregón en la calle Sinaloa 666, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, colonia Centro. Teléfono 644 410 6300 y en Nogales en la calle Campillo 140, colonia Fundo Legal, en Oficinas Agencia Fiscal. Teléfono 631 209 9476.

uD83EuDEF6 ¡Ya está abierta la convocatoria de Beca-Terapias!



Si tú o un familiar vive con trastorno del espectro autista, síndrome de Down o parálisis cerebral, ¡esta es su gran oportunidad!



Entra a ?? https://t.co/xfZYgYU9Ry, ¡No te quedes fuera, tienes hasta el 22 de octubre! pic.twitter.com/4hzentiV2Z — Becas y Crédito Educativo (@BecasyCredito) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui