Alerta en Guaymas: Dengue alcanza las comunidades de Pótam y Vícam, refuerzan acciones de prevención

Guaymas, Sonora.- El brote de dengue que se ha dado en Guaymas ha alcanzado a las comunidades indígenas de Pótam y Vícam, en donde se ha detectado un número importante de casos confirmados de esta enfermedad, manifestó la alcaldesa Karla Córdova González.

La presidenta municipal dio a conocer que el mayor número de casos se concentra en estas dos comunidades y la colonia Adolfo de la Huerta (Fátima), y otro tanto en el sector centro de la ciudad. Dijo que, ante la alerta epidemiológica que se tiene en este Puerto, con el apoyo de los gobiernos del estado y federal, el municipio intensificó las acciones para combatir al mosco transmisor de esta enfermedad (Aedes aegypti).

Córdova González indicó que las acciones consisten en fumigación, abatización y descacharre, que, en el caso de la primera, mata al mosco adulto, mientras las dos restantes cumplen la función de eliminar a las larvas y los huevecillos. Córdova González comentó que en esta región el serotipo de dengue que prevalece es el 3, el cual es explosivo e incapacitante, razón de más para que la ciudadanía apoye a las acciones que se vienen desarrollando.

Reconoció a la vez que se han presentado algunos casos de dengue hemorrágico, a cuyos pacientes se les ha brindado la atención adecuada en las unidades hospitalarias, e incluso algunos han sido trasladados a Ciudad Obregón, sin que afortunadamente hasta el momento haya ocurrido algún deceso.

Nuestra invitación y exhorto a la comunidad es que cuando vean pasar al vehículo de la Secretaría de Salud fumigando, abran puertas y ventanas para que el químico pueda entrar a las casas y elimine así al mosco adulto que hay dentro de las mismas", apuntó.

Jornadas de descacharre

Por su parte, la directora de Salud Pública Municipal, Austria Castro Gracia, indicó que las jornadas de descacharre se programan semana a semana en distintos sectores de la ciudad y en comunidades rurales. Aseguró que a través de los medios de comunicación se da a conocer a la comunidad el lugar en donde se trabajará, a fin de que saquen sus cacharros.

Fuente: Tribuna del Yaqui