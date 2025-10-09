Ciudad Obregón: Apicultores están saturados ante creciente demanda para retirar enjambres de abejas

Ciudad Obregón, Sonora.- Una interminable lista de espera con llamados y solicitudes para retirar enjambres de abejas en distintos lugares de Ciudad Obregón han estado recibiendo apicultores durante las últimas semanas. La apicultora Lucía Valencia Valdez indicó que atiende esos casos y señaló que por obvias razones no se le puede dar atención a todas las llamadas, pues no alcanzaría el tiempo, además de que eso genera un costo.

"Nuestro trabajo es el retiro del enjambre y la reubicación de las abejas en campo abierto para reducir el riesgo de las personas de tenerlas en su casa, trabajo o escuela. Yo creo que hemos recibido hasta 10 llamados en una sola hora", comentó Valencia Valdez.

Explicó que esas atenciones se brindan de manera equitativa y sin distinción en diversos lugares, incluyendo domicilios particulares, empresas y escuelas.

El costo es dependiendo de la situación del enjambre y del problema; cada uno tiene sus características y su dificultad. Hay trabajos que pueden hacerse en un día, otros que se toman hasta tres o cuatro días", mencionó a TRIBUNA.

El ciudadano tiene que pagar

En años recientes, por modificaciones en la Ley de Protección Animal, quedó establecido que las abejas ya no pueden ser eliminadas aunque representen un riesgo para la ciudadanía, por lo que Bomberos ya no está autorizado para actuar aunque haya ataques de esos polinizadores a personas. Entonces, ahora es necesario llamar a apicultores para que las rescaten con vida, las capturen y las trasladen a un lugar seguro.

Sin embargo, ha sido cuestionado el hecho de que el ciudadano tenga que cubrir esos costos, a pesar de tratarse de un tema de seguridad cuando el enjambre se encuentra representando un peligro en la vía pública o escuelas.

Ahorita está generalizado en muchas escuelas porque las abejas bajan por el dulce que consumen y dejan los niños, además de que, con el fallecimiento de una persona en el Valle del Yaqui por ataque de abejas, se formó un temor de la gente y están reportando más", dijo Lucía Valencia Valdez, apicultora

Fuente: Tribuna del Yaqui