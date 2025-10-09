Ciudad Obregón recibe 100 millones de pesos para rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante su tradicional encuentro mañanero de los jueves con los representantes de los medios de comunicación, el alcalde Javier Lamarque Cano informó que el crédito de 100 millones de pesos que se había solicitado para la realización de obras de infraestructura ya le fue depositado al Ayuntamiento.

Destacó que con dichos recursos el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) podrá destinar 70 millones de pesos para rehabilitación y reparación del sistema de alcantarillado y con los 30 restantes se van a adquirir y comprar dos máquinas de desazolve.

Además, como lo hemos platicado, hemos estado gestionando apoyos extraordinarios con el gobernador y él ciertamente nos ha dicho que se hará el mayor esfuerzo, nos ha dicho que sí, y una parte, reitero, va a ser ya con recursos actuales y la que no pasa a la programación del presupuesto 2026", manifestó.

Las reparaciones y rehabilitación

El edil cajemense también dio a conocer que actualmente se están realizando las gestiones necesarias en materia de recursos económicos ante el Gobierno Federal, para que puedan destinar al municipio mil 200 millones de pesos para seguir avanzando con la reparación y rehabilitación de la infraestructura del municipio.

Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y fíjense bien de lo que estamos hablando, de las cantidades de las que estamos hablando; no estamos sentados, estamos buscando los recursos para meter apoyos extraordinarios para seguir avanzando, además de lo que ya estamos haciendo", afirmó.

Finalmente, Lamarque Cano reiteró que durante varias administraciones que le antecedieron, se dejaron de lado las labores y trabajos de mantenimiento a las redes e infraestructura hidrosanitaria del municipio.

Además de las calles de las diferentes colonias de Ciudad Obregón, el alcalde Lamarque Cano ha comentado que también se atenderá la problemática de los callejones del primer cuadro de la ciudad. Hasta 570 millones más podría gestionar el Ayuntamiento de Cajeme para más obras de infraestructura hidrosanitaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui