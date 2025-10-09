Clima en Hermosillo HOY: Así estarán las temperaturas este jueves 9 de octubre de 2025

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora continúa con su característico calor de octubre. Aunque la temporada de lluvias y huracanes aún se mantiene activa en el Pacífico, Hermosillo vivirá un jueves con ambiente mayormente estable, temperaturas elevadas y cielo despejado durante gran parte del día, de acuerdo con los reportes más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

Durante la mañana, el cielo se mantendrá con nubes y claros, sin probabilidad de lluvia. Alrededor de las 6:00 horas, la temperatura rondará los 23°C, con una sensación térmica de 24°C y vientos ligeros del noreste que oscilarán entre seis y 13 kilómetros por hora. Conforme avance el amanecer, las condiciones se mantendrán similares: entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con un aumento gradual de la temperatura que alcanzará los 28 °C antes del mediodía.

uD83CuDF00El centro de #TormentaTropical #Priscilla se localiza a 265 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, #BajaCaliforniaSur.



uD83EuDD13Más información en la imagenuD83DuDC47 pic.twitter.com/AGvOOMH99y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

El índice UV pasará de bajo a medio, por lo que se recomienda el uso moderado de protector solar si se realizan actividades al aire libre. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, se espera el punto más cálido del día. Según los modelos de pronóstico, el termómetro alcanzará los 37°C, con una sensación térmica similar debido a la baja humedad ambiental.

Los vientos serán suaves, de dirección variable, principalmente del este y suroeste, con ráfagas que no superarán los 18 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará valores altos, por lo que se sugiere evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 15:00 horas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado y el ambiente continuará siendo muy caluroso, típico de la región en estas fechas. La temperatura permanecerá estable en torno a los 36-37 °C, sin cambios significativos en la sensación térmica. No se prevén lluvias ni eventos meteorológicos relevantes, aunque podría presentarse un ligero incremento en la nubosidad conforme caiga la noche.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Internet

Durante la noche, el clima será más agradable, aunque el calor persistirá. A las 20:00 horas, la temperatura descenderá a 33 °C, con nubes dispersas y vientos del suroeste de entre 12 y 23 kilómetros por hora. Cerca de la medianoche, el termómetro marcará 30°C, con una sensación térmica de 34°C, lo que indica un ambiente cálido pero estable.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)