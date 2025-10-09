Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS FUERTES para HOY por la NOCHE por tormentas 'Priscilla' y 'Raymond'

Hermosillo, Sonora.- Las tormentas 'Priscilla' y 'Raymond' podrían ocasionar lluvias fuertes para este jueves 9 de octubre por la noche en el estado; TRIBUNA te comparte todo el pronóstico del clima en Sonora. No dejes de leer el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa. Cabe señalar que, ante las advertencias de tormentas potenciales, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y en colaboración con los tres niveles de gobierno, estableció el Comité de Operaciones de Emergencia y anunció que seis mil 280 elementos estarán listos para auxiliar a la población en caso de ser necesario.

Para esta noche, según el reporte del SMN, se pueden esperar chubascos con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en las regiones nororeste, norte, este, centro y sur de Sonora, esto ante las tormentas tropicales 'Priscilla' y 'Raymond'. Los pronósticos advierten que las lluvias podrían presentarse sobre todo durante el próximo fin de semana. "Esto, ante la presencia en el océano Pacífico de los ciclones tropicales Raymond y Priscilla, que se estima dejen lluvias acumuladas de entre 75 y 150 milímetros en diversos municipios del estado", señala el reporte de la CEPC.

Para hoy en la noche se advierten lluvias fuertes por las tormentas 'Priscilla' y 'Raymond'

Protección Civil informa que las extensas bandas nubosas generadas por estos sistemas tropicales, así como un sistema frontal que llegará por el noroeste del estado, interactuarán y mantendrán cielos nublados durante el fin de semana, principalmente los días sábado y domingo, cuando también podrían presentarse tormentas en todo el territorio estatal. Afirma que, aunque no se prevé que el ciclón impacte de manera directa en la entidad, las lluvias que se presentarían serían ocasionadas por las bandas nubosas asociadas a estos sistemas tropicales. En Sonora se generará un aumento en la velocidad del viento, con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora sobre la línea costera, así como oleaje de 3 a 5 metros en municipios costeros y comunidades pesqueras.

¿Cómo será el clima para mañana viernes 10 de octubre?

Se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Vientos de dirección variable con rachas de 40 a 60 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua