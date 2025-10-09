Clima en Sonora: ¿LLOVERÁ HOY en Ciudad Obregón? Conagua comparte el pronóstico

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció este jueves con un ambiente tranquilo y cielo despejado, sin embargo, vivirá un aumento notable en la temperatura a lo largo del día. El calor continuará siendo protagonista, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más intensas. Aquí el pronóstico del clima completo para que tomes precauciones.

Así será el clima en Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se registran cielos completamente despejados y una temperatura promedio de 25°C, con sensación térmica cercana a los 26. El viento sopla con dirección noreste a una velocidad de entre tres y siete kilómetros por hora, generando una atmósfera estable y sin probabilidades de lluvia.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, entre las 6:00 y las 11:00 de la mañana, el clima se mantendrá soleado y cálido, con un aumento progresivo de la temperatura que alcanzará los 34°C hacia el mediodía. La sensación térmica podría superar los 39 grados, mientras que el índice UV subirá a niveles altos, llegando hasta siete, por lo que se recomienda el uso de protector solar factor de protección solar (FPS) entre 15 y 25.

Por la tarde, alrededor de las 14:00 horas, el termómetro alcanzará su punto máximo con 36 grados y sensación térmica de hasta 42, acompañados de un cielo totalmente despejado y una ligera brisa del oeste de entre cuatro y 16 kilómetros por hora. A pesar de que la radiación solar seguirá siendo elevada, se espera un ambiente estable y sin presencia de nubes. Hacia el atardecer, cerca de las 17:00 horas, las condiciones seguirán siendo soleadas, aunque el calor comenzará a disminuir levemente.

uD83CuDF00El centro de #TormentaTropical #Priscilla se localiza a 250 km al suroeste de Cabo Sn Lázaro, #BajaCaliforniaSur.



uD83EuDD13Más información, en la imagen?? pic.twitter.com/kZ3u83ns2Y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

El viento cambiará de dirección al oeste con rachas moderadas de hasta 23 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente seco. No se prevé lluvia durante el resto del día. Por la noche, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas que descenderán a 29°C, aunque la sensación térmica podría mantenerse cercana a los 35. La velocidad del viento oscilará entre nueve y 29 kilómetros por hora, lo que ayudará a refrescar ligeramente el ambiente.

Para la medianoche, el clima seguirá estable y con cielos despejados. Se espera una temperatura mínima de 28 grados y viento del noroeste a baja intensidad. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula y el índice UV bajará a cero.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)