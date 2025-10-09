Establecen Gobierno de Sonora Comité de Operaciones de Emergencia por posibles lluvias

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en coordinación con los tres niveles de gobierno, estableció este jueves 9 de octubre el Comité de Operaciones de Emergencia y anunció que seis mil 280 elementos, entre bomberos, socorristas, rescatistas, Ejército y Marina de México, Guardia Nacional, así como cuerpos de seguridad, estarán listos para auxiliar a la población en caso de ser necesario.

Este comité, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se instaló en sesión permanente para coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal, gobiernos municipales y dependencias del Gobierno Estatal, con el fin de atender las emergencias generadas por las lluvias intensas que se esperan para Sonora durante el fin de semana.

Esto, ante la presencia en el Océano Pacífico de los ciclones tropicales Raymond y Priscilla, que se estima dejarán lluvias acumuladas de entre 75 y 150 milímetros en diversos municipios del estado.

Las extensas bandas nubosas generadas por estos sistemas tropicales, así como un sistema frontal que llegará por el noroeste del estado, interactuarán y mantendrán cielos nublados durante el fin de semana, principalmente los días sábado y domingo, cuando también podrían presentarse tormentas en todo el territorio estatal.

No se prevé que el ciclón impacte de manera directa en la entidad; sin embargo, las lluvias que se presentarían serían ocasionadas por las bandas nubosas asociadas a estos sistemas tropicales. En Sonora se generará un aumento en la velocidad del viento, con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora sobre la línea costera, así como oleaje de tres a cinco metros en municipios costeros y comunidades pesqueras.

Se estableció que serán movilizados 40 elementos de Protección Civil a Guaymas, San Luis Río Colorado, Bahía de Kino y Agua Prieta. Además, se valorará durante el fin de semana es necesario suspender las actividades escolares del lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui