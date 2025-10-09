Navojoa aprueba nuevo Comité de Salud Mental para combatir las adicciones en menores de edad

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de Narconon Navojoa, el consumo de sustancias psicoactivas se encuentra al alza entre los jóvenes de la localidad, principalmente el wax y la marihuana, lo cual atenta directamente contra su salud mental. Por ello, durante la sesión de cabildo se aprobó el reglamento interno del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones (Comsa), para que próximamente pueda entrar en funciones.

Eduardo Armenta Cázares, regidor presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación en el Ayuntamiento de Navojoa, informó que la aprobación de este reglamento interno obedece a la creciente problemática de salud mental, así como al crecimiento de las conductas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes; por lo que resulta prioritario establecer mecanismos institucionales que permitan la atención y prevención, así como el tratamiento para los jóvenes que se encuentran en dicha situación.

A través de la Dirección de Salud Municipal, se ha impulsado la conformación del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones de Navojoa con la finalidad de coordinar los esfuerzos interinstitucionales, comunitarios y gubernamentales para atender especialmente esta problemática", señaló.

Por su parte, Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, mencionó que este comité viene a sustituir el antiguo Comca, el cual estaba enfocado en tratar los problemas relacionados con las adicciones, sin embargo, en esta ocasión se decidió incluir la atención a la salud mental.

Es importante que el tema de salud mental vaya de la mano cuando hablamos de adicciones; cuando narramos alguna vivencia, nos queda más claro el peligro y daño que trae el consumo, mientras que cuando solamente decimos 'no fumes o no tomes', sólo nos parece repetitivo, pero cuando exponemos vivencias o alguna enfermedad referente a las adicciones, es cuando se pone más atención y sobre todo más empeño", puntualizó.

Una vez autorizado el reglamento, se espera que próximamente el Comité pueda entrar en funciones para atender el problema de salud mental y adicciones en Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui