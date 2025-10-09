Edición Impresa Suscríbete
Navojoa

Navojoa aprueba nuevo Comité de Salud Mental para combatir las adicciones en menores de edad

Durante sesión de cabildo se aprobó el reglamento interno del próximo Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones previo a su conformación

Especialistas y autoridades estableciendo medidas de prevención para reducir el consumo en jóvenes Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de Narconon Navojoa, el consumo de sustancias psicoactivas se encuentra al alza entre los jóvenes de la localidad, principalmente el wax y la marihuana, lo cual atenta directamente contra su salud mental. Por ello, durante la sesión de cabildo se aprobó el reglamento interno del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones (Comsa), para que próximamente pueda entrar en funciones.

Eduardo Armenta Cázares, regidor presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación en el Ayuntamiento de Navojoa, informó que la aprobación de este reglamento interno obedece a la creciente problemática de salud mental, así como al crecimiento de las conductas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes; por lo que resulta prioritario establecer mecanismos institucionales que permitan la atención y prevención, así como el tratamiento para los jóvenes que se encuentran en dicha situación.

A través de la Dirección de Salud Municipal, se ha impulsado la conformación del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones de Navojoa con la finalidad de coordinar los esfuerzos interinstitucionales, comunitarios y gubernamentales para atender especialmente esta problemática", señaló.

Por su parte, Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, mencionó que este comité viene a sustituir el antiguo Comca, el cual estaba enfocado en tratar los problemas relacionados con las adicciones, sin embargo, en esta ocasión se decidió incluir la atención a la salud mental.

Es importante que el tema de salud mental vaya de la mano cuando hablamos de adicciones; cuando narramos alguna vivencia, nos queda más claro el peligro y daño que trae el consumo, mientras que cuando solamente decimos 'no fumes o no tomes', sólo nos parece repetitivo, pero cuando exponemos vivencias o alguna enfermedad referente a las adicciones, es cuando se pone más atención y sobre todo más empeño", puntualizó.

Una vez autorizado el reglamento, se espera que próximamente el Comité pueda entrar en funciones para atender el problema de salud mental y adicciones en Navojoa.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

