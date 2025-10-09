Se esperan más lluvias, no habrá permisos para fiestas de Halloween en Cajeme y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Conoce todos los detalles de los acontecimientos que están marcando la pauta en el estado de Sonora a través del Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo encontrarás las noticias más relevantes que están en la agenda estatal. Por ejemplo, entérate del pronóstico de lluvias que se esperan para Sonora para este próximo fin de semana, ante la presencia de las tormentas Priscilla y Raymond en el Pacífico.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

FGJE descarta haber hallado restos de periodista desaparecido

Beatriz Orduña, directora general de Servicios Periciales de la FGJE Sonora, descartó que los restos localizados en Punta Chueca sean del desaparecido periodista Alfredo Jiménez Mota, ya que no tienen muestras genéticas para hacer el cotejo: "No hemos obtenido perfil genético, no hay material genético para llevar a cabo una confronta en nuestra base de datos", dijo Patricia Orduña.

No habrá permisos para fiestas masivas de Halloween en Cajeme

Durante su encuentro con reporteros en la conferencia La Comenta, el alcalde Javier Lamarque Cano informó que no se otorgarán permisos para fiestas masivas de Halloween en Cajeme. Señaló que se tomó esta decisión como medida de seguridad y porque los cajemenses así lo han pedido.

Se esperan lluvias y vientos fuertes el fin de semana

El coordinador de Protección Civil Estatal, Armando Castañeda, informó que la combinación entre el frente frío y la tormenta tropical Raymond provocarán fuertes lluvias y vientos en gran parte del estado. Como medida de prevención, el Gobierno de Sonora ya instaló el Comité de Operación de Emergencia. Se esperan lluvias acumuladas de entre 75 y 150 milímetros en diversos municipios del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui