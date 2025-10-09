Se forma la tormenta tropical 'Raymond'. ¿Afectará a Sonora? Esto dice el pronóstico del clima; estos días lloverá

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades climatológicas han advertido de la formación de la tormenta tropical 'Raymond' o 'Diecisiete-E', que se ha fortalecido, por lo que para los siguientes días se pueden esperar lluvias en el estado. TRIBUNA te presenta el pronóstico del clima en Sonora más actualizado con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con la última información, 'Raymond' está a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h). Y con una trayectoria paralela a la costa; se desplazará hacia la península de Baja California. Por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora está atenta a las lluvias que se podrían presentar en gran parte del estado, esto por la llegada de un frente frío y la formación de 'Raymond', así como los remanentes de humedad del sistema tropical 'Priscilla'.

En Sonora, las afectaciones pueden ser especialmente en el sur de la entidad

"Se tiene identificado que se combine el frente frío con la tormenta tropical 17, en la cual vamos a tener esa condensación de toda la humedad de Priscila y dejando más del 50 por ciento del territorio estatal con 50 a 75 milímetros y municipios del Centro y Norte con valores acumulados de 75 a 150 milímetros", explicó el coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez.

Las autoridades están previendo que las lluvias pudieran presentarse para este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, donde estarían muy presentes los remanentes de 'Raymond'. De momento, el boletín vespertino del Servicio Meteorológico Nacional indica que para hoy jueves 9 de octubre de 2025 se esperan lluvias aisladas de 12:00 horas a 15:00 horas en la región norte y este de Sonora, con posibilidad de vientos de 30 a 40 km/h.

De momento, 'Raymond' se encuentra en las costas de Guerrero y se prevé que se mueva rápidamente, pasando las costas de Jalisco, Colima, y se debilitará antes de tocar tierra en Baja California Sur; sin embargo, las autoridades invitan a la población a estar atentas de los reportes del clima. En Sonora, las afectaciones pueden ser especialmente en el sur de la entidad.

Gobierno de Sonora se prepara

Mediante un boletín, el Gobierno de Sonora informó que se estableció este jueves el Comité de Operaciones de Emergencia y anunció que seis mil 280 elementos, entre bomberos, socorristas, rescatistas, Ejército y Marina de México, Guardia Nacional, así como cuerpos de seguridad, estarán listos para auxiliar a la población en caso de ser necesario.

"Esto, ante la presencia en el océano Pacífico de los ciclones tropicales 'Raymond' y 'Priscilla', que se estima dejen lluvias acumuladas de entre 75 y 150 milímetros en diversos municipios del estado. Las extensas bandas nubosas generadas por estos sistemas tropicales, así como un sistema frontal que llegará por el noroeste del estado, interactuarán y mantendrán cielos nublados durante el fin de semana, principalmente los días sábado y domingo, cuando también podrían presentarse tormentas en todo el territorio estatal", informa el boletín.

uD83CuDF00??Esta será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Raymond’



Este día, la depresión tropical 17-E se intensificó a tormenta tropical ‘Raymond’. Se encuentra cerca de las costas de Guerrero, se prevé que se mueva rápidamente y pasará por costas de Jalisco, Colima y se… pic.twitter.com/iZwJKH4pGZ — Político MX (@politicomx) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua