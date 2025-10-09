Secretaría del Bienestar invierte en agua potable para la comunidad de 'La Escalera' en Huatabampo

Huatabampo, Sonora.- Con una inversión de 15 millones 349 mil 203 pesos, la Secretaría del Bienestar dio el banderazo de arranque a la construcción del tanque elevado y línea de conducción de agua potable en la comunidad de La Escalera, un proyecto largamente esperado que busca garantizar el suministro hídrico en la localidad de Huatabampo.

Fernando Rojo de la Vega, secretario del Bienestar en Sonora, destacó la colaboración intergubernamental, reconociendo la gestión activa del alcalde Alberto Vázquez Valencia para respaldar proyectos que mejoren la infraestructura social y la calidad de vida en los municipios.

Por su parte, Vázquez Valencia celebró la cristalización de una demanda histórica de los pobladores, quienes durante años habían denunciado la falta de agua en sus hogares.

Ahora van a tener agua de calidad las 24 horas, los siete días de la semana. Agradecemos al gobernador y a la Secretaría del Bienestar por apostarle a la salud de las familias huatabampenses", puntualizó el edil.

El alcalde de la 'Tierra de Generales' precisó que esta significativa inversión es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Bienestar, y el gobierno de Huatabampo, por lo que se estima que la obra beneficiará directamente a 14 comunidades y a más de seis mil habitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui