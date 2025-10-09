Sonora es el sexto lugar del país en crecimiento industrial: Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Sonora se posiciona dentro de las 10 entidades con mayor aumento en su actividad industrial durante junio de 2025, con un crecimiento del 1.6 por ciento, respecto a mayo de este año, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora se posiciona en el lugar seis de las entidades del país con mayor incremento positivo en el sector industrial del país, que engloba rubros como la minería, construcción e industrias manufactureras.

Los resultados hablan por sí solos; mantenemos un desarrollo sostenido de las principales actividades económicas del país, al colocarse Sonora como modelo de desarrollo industrial en México y ubicándose entre los 10 estados con mayor actividad industrial", indicó.

Entre los sectores destacados se encuentra la construcción, con 10.4 por ciento de incremento, como principal motor del crecimiento estatal; la minería, con 1.9 por ciento; e industrias manufactureras, con el 0.2 por ciento de aumento.

El gobernador Alfonso Durazo señaló que el dinamismo de la construcción ha sido clave en este año para sostener la actividad económica del estado, promoviendo inversiones y empleo, mientras otros sectores muestran ajustes temporales.

Fuente: Tribuna del Yaqui