Tormenta tropical 'Priscilla' provocará LLUVIAS en Sonora HOY 9 de octubre: Aviso de Conagua

Hermosillo, Sonora.- La temporada ciclónica sigue presente, y hoy el foco de las autoridades está puesto en la tormenta tropical 'Priscilla', cuyo flujo de humedad y bandas nubosas dejarán lluvias destacadas en el noroeste del país, incluido Sonora. En la región gobernada por Alfonso Durazo estas condiciones se reflejarán en chubascos fuertes, descargas eléctricas y riesgo de encharcamientos, por lo que se pide estar alerta ante variaciones repentinas. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 9 de octubre de 2025 el clima en Sonora estará marcado por un cielo de medio nublado a nublado, con ambiente templado durante la mañana. Se prevén temperaturas moderadas, de 20 y 25°C, y nubes dispersas, además de desarrollo de humedad que luego dará paso a precipitaciones vespertinas.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Conforme avance el día el calor se intensificará, al mismo tiempo que se desarrollarán lluvias puntuales fuertes, relacionadas con la tormenta tropical 'Priscilla'. Estas podrían elevar el nivel de ríos y arroyos, provocar deslizamientos e inundaciones menores, reducir la visibilidad y generar acumulamientos de agua en zonas urbanas. Asimismo, las autoridades señalan que todas las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.

Respecto a los vientos, estos serán de dirección variable, de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas localizadas de 40 a 50 kilómetros por hora. Al caer la noche las lluvias en Sonora persistirán de forma intermitente, sobre todo en regiones del centro y sur del estado, donde se mantendrá el riesgo de tormentas eléctricas y posibles acumulaciones de agua.

Advierten día lluvioso en México

A escala nacional, mientras 'Priscilla' continúa su movimiento frente a las costas de Baja California Sur, otras zonas de baja presión con potencial ciclónico frente a Guerrero y Michoacán interactúan con canales atmosféricos y el flujo monzónico, generando lluvias muy fuertes a torrenciales en estados como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. En el occidente y centro del país también se esperan precipitaciones generalizadas, junto con oleaje elevado en las regiones costeras de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Colima.

????En entidades del noroeste y norte de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Más información en la imagenuD83DuDC47 pic.twitter.com/bKNdpKJo6R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

En Sonora, aunque la tormenta no pasará directamente, su influencia será suficiente para desencadenar eventos lluviosos localizados. Se recomienda moderar el paso por tramos carreteros con visibilidad reducida, evitar zonas inundables y mantener atención en los pronósticos oficiales. Las autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia activa y exhortan a la población a seguir las alertas y protocolos ante tormentas y viento fuerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui