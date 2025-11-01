Alfonso Durazo anuncia extensión y equipamiento de Unidad de Neurodesarrollo de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Para fortalecer la atención integral de niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de autismo y otros trastornos en su desarrollo neurológico, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la extensión y equipamiento de la Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo (UEN) en el municipio de Navojoa.

Como parte de esta ampliación, el mandatario estatal informó que la clínica contará con un encefalógrafo de última generación, lo que permitirá realizar estudios especializados sin necesidad de que las familias viajen a Hermosillo o Nogales. Asimismo, se ampliará la plantilla de psicólogos para ofrecer atención a un mayor número de niñas y niños.

Hay 49 mil personas en el estado que tienen algún problema de neurodesarrollo, y estas clínicas están dedicadas precisamente a su atención, particularmente niñas, niños y adolescentes que van a recibir oportunamente este servicio", destacó.

Al respecto, el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, explicó que la ampliación de la UEN fue posible gracias a un comodato con el gobierno municipal de Navojoa por 50 años, lo que permitió una inversión de 6.6 millones de pesos para la remodelación de la planta baja, adecuación de oficinas administrativas y mejoras en espacios de atención.

Navojoa ya cuenta con la nueva Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo.



Un espacio moderno y humano para personas con distintos retos en su desarrollo reciben atención médica integral y especializada.



Seguimos fortaleciendo la salud pública, garantizando servicios de… pic.twitter.com/WMBzXLUrRz — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 29, 2025

Alomía Zegarra subrayó que una detección temprana de los trastornos del neurodesarrollo permite mejores resultados en las terapias, facilitando la integración familiar y social de los pacientes.

Desde su apertura, la UEN Navojoa ha brindado más de nueve mil 700 servicios gratuitos como consulta médica especializada, detección, diagnóstico, terapia integral, genética y nutrición especializada. En total, existen cuatro Unidades de Especialidades en Neurodesarrollo hay en Sonora, la meta es que sean 11.

Fuente: Tribuna del Yaqui