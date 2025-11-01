Baja percepción de inseguridad en Hermosillo, Nogales y Cajeme: Inegi

Hermosillo, Sonora.- Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revelaron una ligera disminución en la percepción de inseguridad en los tres municipios sonorenses donde se aplica este estudio: Hermosillo, Nogales y Cajeme.

De acuerdo con la maestra Miriam Guadalupe Villegas Vega, coordinadora estatal del Inegi en Sonora, la encuesta se realiza cada trimestre en 91 ciudades del país, con el objetivo de medir cómo percibe la ciudadanía la seguridad en su entorno.

El levantamiento más reciente se efectuó durante la primera quincena de septiembre. A nivel nacional, el 63 por ciento de la población considera inseguro vivir en su ciudad. En Sonora, Hermosillo registró 47.5 por ciento, Nogales 42.7 por ciento y Ciudad Obregón 83.6 por ciento, cifra que la coloca en el sexto lugar con mayor percepción de inseguridad en México", mencionó.

#Sonora | Clima para Sonora la noche de hoy sábado 1 de noviembre: Conagua pronostica descenso de temperaturas ??uD83CuDF28?https://t.co/DdsIQgmJMl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Aunque este porcentaje sigue siendo alto, externó que esa cantidad representa una mejora respecto al 92.3 por ciento reportado en septiembre de 2023. Villegas Vega explicó que, en las ciudades de Hermosillo y Nogales, los niveles de percepción se han mantenido estables durante el último año.

En ambos municipios, la población señaló sentirse más insegura en cajeros automáticos, seguida de las calles y, en el caso de Hermosillo, también en las carreteras", puntualizó.

La encuesta también revela cambios en las rutinas de la población por miedo a ser víctima de un delito. En Ciudad Obregón, el 84.5 por ciento de los habitantes modificó algún hábito; en Hermosillo, el 41.8 por ciento, y en Nogales, el 39.7 por ciento. Entre los principales cambios están evitar portar objetos de valor y no permitir que los menores salgan solos.

Por otro lado, los baches en calles y avenidas se mantienen como la principal problemática urbana en las tres ciudades, con 96.1 por ciento de hermosillenses que los identifican como el principal problema. Los datos se pueden consultar en: www.inegi.org.mx.

Baja la percepción de inseguridad en Hermosillo, Nogales y Cajeme

Fuente: Tribuna del Yaqui