Chuy Mares mantiene la tradición con su puesto de tacos de cabeza en Empalme

Empalme, Sonora.- De sus 74 años de edad, Jesús Mares Flores ha dedicado más de la mitad a la venta de comida preparada, y hoy en día sus tacos y jugos de cabeza ya son una tradición en Empalme.

Su puesto de venta de esta sabrosa comida preparada se ubica en avenida Reforma y calle Morelos, esquina, en donde permanece desde 1982, cuando por primera vez se instaló en el lugar para probar suerte.

Con el nombre de tacos y jugos de cabeza 'El Negrito', Chuy Mares y su puesto van visto pasar generaciones y generaciones que acuden a degustar de su producto, así como también disfrutó de la abundancia que generaba el ferrocarril, la Anderson Clayton y el campo, hasta sortear la crisis que hoy en día vive el municipio.

Recuerda que antes de abrir su negocio propio trabajó en tacos de cabeza 'Rangel', que se ubica a unos cuantos pasos de su puesto, en donde permaneció tres años como ayudante.

Pasado este tiempo dice que se animó a vender sus propios tacos, para lo cual contó con el apoyo de Gonzalo Murrieta Ruiz, 'El Wicho', (ya fallecido), cuyo puesto de tacos de cabeza aún brinda su servicio en la calzada Agustín García López, en Guaymas.

Otra persona que le apoyó en su inicio fue Aurelio Ramos Flores, así como su esposa Guadalupe Mexía Flores, quien aún sigue firme en el puesto, ayudando como el primer día que se aventuró en el negocio.

Mares Flores manifestó que, a diferencia de hace 30 años, ahora las ventas son muy bajas, apenas para sobrevivir, pero aun así está dispuesto a seguir trabajando en la venta de tacos y jugos de cabeza hasta que Dios se lo permita. "Esta ha sido mi vida, de aquí saqué adelante a mi familia, y aquí vamos a seguir", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui