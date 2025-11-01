Clima en Sonora: ¿Frente frío afectará a Ciudad Obregón? Conagua da el pronóstico para este sábado

Ciudad de México.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 1 de noviembre del 2025, según el pronóstico, ¿acaso se deberán de esperar un frente frío para Ciudad Obregón, o seguirá soleado y cálido?

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste del país, asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará chubascos con descargas eléctricas en Tamaulipas y Veracruz, así como lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, pero, en la zona de Ciudad Obregón, Hermosillo, Guaymas y sus alrededores, el clima será cálido y con prácticamente cero probabilidad de lluvias.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para caluroso con temperaturas entre de los 35 a 40 grados a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad. Sin embargo, en las zonas de la sierra del estado, el clima descenderá hasta por debajo de los cero grados, por lo que en Nogales y zonas a sus alrededores tendrían climas extremos.

Imagen de satélite GOES -19, muestra zonas con #Nieblas. pic.twitter.com/wcla3ZAqlF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 1, 2025

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos bajas que podrían tener mínimo de 5 y 20 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 35 a 50 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Condiciones #Meteorológicas que se prevén en el #ValleDeMéxico, en las próximas horas ?? pic.twitter.com/cRiz8l7RXM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 1, 2025

