Clima para Sonora la noche de hoy sábado 1 de noviembre: Conagua pronostica descenso de temperaturas

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes pensado salir la noche de este sábado 1 de noviembre, que se conmemora el Día de Todos los Santos o los 'angelitos', y quieres estar prevenido sobre las condiciones climatológicas que habrá las próximas horas, quédate a leer esta nota porque TRIBUNA te trae todos los detalles. ¿Habrá lluvias en el estado durante esta noche? Conoce los detalles del último pronóstico de la Conagua.

En la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, publicado a través de la Conagua, con fecha de las 18:00 horas de hoy, se informó que hay muy baja probabilidad de lluvias para la entidad, debido a la presencia de "un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país". Aunque no existe riesgo de precipitaciones para esta noche, la Conagua sí informó que bajarán las temperaturas en Sonora.

Durante esta noche y la madrugada del domingo, la masa de aire frío asociada al Frente Frío número 12, ocasionará bajas temperaturas y posibles heladas en entidades del norte, noreste, centro y oriente", indicaron.

Específicamente en la sierra de Sonora, las temperaturas podrían bajar entre los 5 y 0 grados. En tanto que en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Estado de México, Baja California, Zacatecas y Puebla podrían llegar a los -5.

Durante esta noche y la madrugada del domingo, la masa de aire frío asociada al Frente Frío número 12, ocasionará bajas temperaturas y posibles heladas en entidades del norte, noreste, centro y oriente de México.

Así estará el clima en Sonora esta noche de sábado:

Ciudad Obregón espera una noche con clima templado, con máximas de 28 grados y mínimas de 23. En Hermosillo la máxima será de 30 grados y la mínima de 22 casi a la media noche. Por otra parte, los habitantes de Navojoa tendrán un clima más cálido, con temperaturas que variarán entre los 30 y 22 grados. Finalmente, en Nogales se presentará una máxima de 26 y una mínima de 14 grados.

¿Cómo será el clima mañana 2 de noviembre de 2025?

En el último reporte de la Conagua se informó que para el estado de Sonora, mañana domingo 1 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 35 y 40 grados, regresando al ambiente cálido luego de unos días de clima templado. Mientras que las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados durante la madrugada en las zonas serranas del estado.

