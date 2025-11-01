Gobernador Alfonso Durazo confirma 23 muertos en incendio en Hermosillo; hay menores entre las víctimas

Hermosillo, Sonora.- El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acaba de precisar la cifra de víctimas mortales y lesionados después del incendio de un comercio en el Centro de Hermosillo. A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal confirmó la muerte de 23 personas durante estos hechos, además de que resaltó que suman 11 lesionados por el mismo percance.

En el comunicado oficial emitido hace algunos momentos, Durazo precisó: "La explosión ha dejado una profunda tristeza en todas y todos los sonorenses, hasta el momento hay 23 personas fallecidas, 11 lesionadas que son atendidas en diferentes hospitales de la ciudad. Lamentablemente entre las víctimas se encuentran menores de edad".

El lamentable incidente ocurrió la tarde de este sábado 1 de noviembre al interior del establecimiento comercial Waldos, ubicado en la calle Doctor Noriega y Matamoros. Hasta esta hora, elementos de Bomberos de Hermosillo, Protección Civil y demás autoridades continúan realizando las labores de búsqueda, enfriamiento y aseguramiento de la zona.

El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para…

En su mensaje, el mandatario estatal también resaltó toda su solidaridad hacia las familias de las víctimas y afectados, afirmando que habrá un acompañamiento integral para todos: "Les expreso mi más sincera solidaridad, apoyo y cercanía. He instruido a todas las autoridades del estado a brindar acompañamiento integral, atención médica, psicológica y social, nadie enfrentará este dolor en soledad".

Alfonso también aprovechó la publicación para aplaudir el trabajo oportuno y profesional que brindaron los cuerpos de emergencia que atendieron el siniestro y que continúan realizando labores: "Desde los primeros momentos, actuaron con gran profesionalismo, controlando la situación y salvando vidas. Reconozco y agradezco profundamente su entrega". Finalmente, el gobernador de Sonora afirmó que se hará una investigación sólida para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

Incendio en Hermosillo deja 23 muertos y 11 lesionados

Fuente: Tribuna del Yaqui