Promueven mediación para evitar conflictos vecinales y de tránsito en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Acuña Padilla, informó que la mayoría de los casos atendidos en los juzgados cívicos corresponden a conflictos vecinales, familiares y accidentes de tránsito, siendo estos últimos los de mayor incidencia.

Señaló que la mediación se ha consolidado como una herramienta clave para resolver desacuerdos entre particulares y evitar que lleguen a instancias judiciales.

Tan solo en lo que va del año se han realizado alrededor de 900 mediaciones de tránsito, con apoyo de la corporación y del personal del juzgado cívico. Este mecanismo permite alcanzar acuerdos rápidos y justos sin necesidad de presentar querellas que implican mayores costos y tiempos prolongados. Cuando las partes logran dialogar y llegar a un arreglo, todos ganan", subrayó.

Acuña Padilla destacó la colaboración con el Instituto de Mediación de México, encabezado por Ignacio Peinado, con quien se trabaja para fortalecer una cultura de diálogo y construir políticas públicas que privilegien la conciliación sobre el conflicto. "Buscamos generar cada vez más espacios donde la gente pueda negociar, antes de enfrentarse en un mal pleito", declaró.

Respecto a los casos de violencia familiar, el funcionario precisó que estos no son objeto de mediación, pues deben canalizarse directamente al Ministerio Público. Explicó que diariamente se reciben entre 30 y 40 llamadas al 911 por este tipo de hechos, la mayoría relacionadas con agresiones hacia mujeres.

Exhortamos a la sociedad hermosillense, que ante cualquier situación de violencia, se debe hacer el reporte inmediato por medio del número 911", dijo.

DIF Hermosillo también implementa talleres de reeducación para personas violentadoras, tanto hombres como mujeres, con el objetivo de reducir la reincidencia y promover relaciones familiares más sanas. Con estas acciones, se busca consolidar una justicia cívica.

