Recorrido por el Panteón del Carmen de Ciudad Obregón por conmemoración del Día de Muertos

Ciudad Obregón, Sonora.- Como cada año, cientos de familias acuden a los diferentes panteones del municipio de Cajeme con motivo de celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de los mexicanos, el Día de Muertos, que se conmemora el 2 de noviembre; sin embargo, el peregrinar de los dolientes inicia desde la víspera.

Desde las primeras horas de este 1 de noviembre, decenas de automovilistas iniciaron el recorrido hacia el Panteón del Carmen, mejor conocido como el 'Panteón Nuevo', congestionando de esta manera el tráfico vehicular que se registra estos días en la calzada Francisco Villanueva Castelo.

Tribuna recorrió el Panteón del Carmen de Ciudad Obregón para mostrar cómo se vive el Día de Muertos

Vestida con los tradicionales colores y olores como las gladiolas, las mano panteras, claveles y otras especies de flores, la avenida en cuestión se encontraba bien resguardada por elementos del departamento de tránsito, quienes apoyaban a los automovilistas dándole celeridad a la afluencia de automóviles.

En el interior del cementerio, decenas de familias, haciendo oración, limpiando las tumbas o simplemente sentados meditando, recordando y hasta derramando algunas lágrimas por el ser querido que se les adelantó en el camino.

Durante el recorrido realizado por TRIBUNA, también se pudo constatar que el Panteón del Carmen se encontraba limpio, con las calles en buen estado, con el servicio de sanitarios públicos y agua potable e incluso una pipa ofrecía este servicio adicionalmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui