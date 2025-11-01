Tragedia en Hermosillo: Antonio Astiazarán lamenta incendio en comercio del Centro y confirma personas fallecidas

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 1 de noviembre se registró una fuerte explosión e incendio en un comercio de Hermosillo, evento que hasta el momento ha dejado más de 20 muertos, según reportes extraoficiales. El alcalde de la capital de Sonora, Antonio Astiazarán, ya compartió un mensaje para lamentar los hechos y señalar que ha girado instrucciones para que todas las autoridades se dediquen a atender esta emergencia.

En el mismo comunicado, el presidente municipal de Hermosillo confirmó que sí hay personas fallecidas por estos lamentables hechos, pero no precisó la cifra de víctimas mortales: "Ante los lamentables hechos donde varias personas fallecieron durante un incendio registrado en el Centro de la ciudad, he girado instrucciones para que se atienda con emergencia la situación y se brinde la ayuda necesaria por parte del municipio a todos los afectados", manifestó.

Ante los lamentables hechos donde varias personas fallecieron durante un incendio registrado en el Centro de la Ciudad, he girado instrucciones para que se atienda con emergencia la situación y se brinde la ayuda necesaria por parte del Municipio, a todos los afectados.… — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) November 1, 2025

Sin compartir mayores detalles del desafortunado incidente ocurrido esta tarde, Astiazarán cerró su mensaje enviando sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida: "Trabajamos en coordinación con todos los niveles de Gobierno. Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas".

De acuerdo con el comunicado oficial que compartió Bomberos de Hermosillo, el incendio se registró al interior del establecimiento comercial Waldos, ubicado en la calle Doctor Noriega y Matamoros, en el Centro de la ciudad. El director de esta institución, Francisco Matty Ortega, indicó que las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales para su atención médica. Hasta este momento, tampoco hay una cifra exacta de heridos pero se tratarían de una veintena.

#Seguridad | Incendio en comercio de Hermosillo deja más de 20 muertos y múltiples personas lesionadas uD83DuDD25uD83DuDE92 pic.twitter.com/hgvnyJaSMn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

El Ayuntamiento de Hermosillo por su parte indicó a través de un comunicado que se cancelarían las actividades artísticas y culturales que se realizarían en la Plaza Zaragoza por motivo del Día de Muertos, en solidaridad con las víctimas del incendio. "Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los hermosillenses".

Fuente: Tribuna del Yaqui