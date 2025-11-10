Alerta en Bácum: Reportan la muerte de niña a causa de dengue

Bácum, Sonora.- Profunda tristeza y consternación ha causado entre la comunidad educativa y habitantes de Bácum el fallecimiento de la pequeña Anatalia Benítez, quien perdió la vida tras no superar las complicaciones derivadas del dengue, según informaron autoridades locales de manera extraoficial. Este fallecimiento se suma a otros recientes que han creado alarma entre la población, por la alta presencia de mosquitos.

La menor cursaba el quinto grado en la escuela primaria Benito Juárez, donde maestros, compañeros y padres de familia expresaron sus condolencias a los seres queridos de Anatalia y lamentaron profundamente su partida. Ante lo sucedido, personal del plantel y autoridades municipales realizaron labores de limpieza y fumigacióndentro y fuera de la escuela, con el propósito de prevenir nuevos contagios y proteger la salud de la comunidad escolar.

Se reporta el fallecimiento de la menor por dengue

Cabe recordar que en semanas recientes, padres de familia de diversas comunidades del municipio habían solicitado acciones urgentes de limpieza y fumigación, debido a la acumulación de maleza, basura y agua estancada tras las lluvias, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Vecinos y familiares de la menor manifestaron su preocupación por el incremento de casos en la región, pidiendo a las autoridades reforzar las medidas de prevención y control para evitar más tragedias.

Por su parte, autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos, mantener patios limpios y acudir de inmediato a recibir atención médica ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares o detrás de los ojos, signos que pueden indicar la presencia de dengue.

El fallecimiento de Anatalia se suma a otros casos recientes registrados en la región del sur de Sonora, donde el dengue ha cobrado la vida de varios menores en las últimas semanas. Se reporta mil 635 casos de dengue en Sonora durante este 2025. Entre los fallecidos está un niño de 10 años, una mujer de 33 años y el maestro Roberto Fimbres, un educador ampliamente querido en la comunidad cajemense.

uD83DuDDDE? Tribuna Top 3 de las Noticias en Sonora, presentado por Casa Ley uD83DuDDDE? Descubre los 3 titulares más relevantes en Sonora, seleccionados por la voz de tribuna uD83CuDFD9?uD83DuDCF0? ¿Cuál noticia te impactó más? uD83DuDCAC https://t.co/UmVe2bb9Ea#TribunaTop3 #NoticiasSonora #CasaLey #InformacionAlDia pic.twitter.com/P6JHnFZcUR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui