Alerta en Guaymas: Dengue supera los mil casos, con fumigaciones y cercos epidemiológicos

Guaymas, Sonora.- Con la prevalencia del serotipo tres, y sin defunciones hasta ahora, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Salud federal, Guaymas alcanza ya los mil 100 casos de dengue, manteniéndose a la cabeza de todo Sonora.

Hasta la semana epidemiológica número 44, que abarca del 27 de octubre al 2 de noviembre, Sonora acumula un total de 2 mil cinco casos de dengue confirmados, la gran mayoría de éstos del tipo clásico.

Hasta dicha semana epidemiológica, la Secretaría de Salud no tenía registrados decesos por dengue en la entidad, situación que cambió durante el pasado fin de semana, cuando fueron reportadas cuatro muertes por esta enfermedad en municipios del sur.

La alcaldesa Karla Córdoba González declaró que, si bien en el puerto se han presentado casos graves de dengue, pero sin defunciones, cuyos pacientes fueron trasladados en su momento a hospitales de alta especialidad de Ciudad Obregón y Hermosillo.

Dijo que, en coordinación con la federación y el estado, se han redoblado esfuerzos para contener la propagación del dengue, realizando más jornadas de fumigación y de descacharre.

Manifestó que Guaymas es un municipio endémico del dengue, por lo que siempre se va a tener este problema, de tal manera que todos los años se van a presentar casos.

Aparte del casco urbano de la ciudad, en las comunidades indígenas de Pótam y Vícam también se ha registrado un número importante de esta enfermedad.

En la ciudad el mayor número de casos se concentran en los sectores centro y norte, y en la colonia Adolfo de la Huerta (Fátima), en donde se han tendido cercos epidemiológicos para evitar una mayor propagación de este mal.

572 casos de dengue presentaba Sonora hasta la semana epidemiológica número 44, pero del año pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui