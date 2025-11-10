Arranca atención del Dr. Vagón en Ciudad Obregón; ofrecen 500 consultas diariamente

Ciudad Obregón, Sonora.- 500 personas diariamente están siendo atendidas en diferentes tipos de consulta de salud en los carros de ferrocarril del Dr. Vagón, mismo que llegó este lunes 10 de noviembre de 2025 a Ciudad Obregón.

Desde este 10 y hasta el próximo viernes 14 estará estacionado sobre las vías del ferrocarril a la altura de la calle Zaragoza. Para la adquisición de una de las 500 fichas diarias, informan que las personas interesadas deben estar a las 5:30 horas para iniciar con las atenciones y consultas a las 6:00 horas.

"Servicios como ginecóloga, mastografía, quiropráctico y rehabilitación física, audiometría, examen del oído y entrega de aparatos auditivos, así como consultas médicas generales, pediatría, odontología, ultrasonido, exámenes de laboratorio con orden médica nuestra, entre otros", señalaron encargados del Dr. Vagón.

Además, se realizan exámenes de la vista y entrega de lentes para pacientes de optometría. Destacaron que todos los servicios señalados son totalmente gratuitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui