Buen Fin 2025: Comercios en Sonora se alistan para atraer más clientes y aumentar la derrama económica

Hermosillo, Sonora.- Con el propósito de fortalecer el consumo interno y dinamizar la economía local, las cámaras empresariales de Hermosillo anunciaron su participación en El Buen Fin 2025.

Durante la presentación, Martín Zalazar Zazueta, presidente de Canacope y Fecanaco Sonora, destacó que se espera un incremento del 20 por ciento en las ventas respecto a 2024, alcanzando una derrama nacional superior a los 200 mil millones de pesos.

"Además el SAT realizará su tradicional sorteo de 500 millones de pesos, de los cuales 400 millones se destinarán a los consumidores y 100 millones a los comercios participantes", puntualizó.

Por su parte, Javier Moreno, presidente de Canaco Hermosillo, convocó a las empresas locales a registrarse en la página www.elbuenfinconcanaco.com.mx, donde podrán difundir promociones, descuentos y planes de pago especiales.

"Este evento es una oportunidad para aprovechar la temporada de aguinaldos y fomentar la compra responsable entre el comercio de todo Sonora", declaró.

Finalmente, en la conferencia también participaron representantes de Profeco, Fonacot y la Secretaría del Trabajo, quienes sumarán esfuerzos para garantizar un Buen Fin ordenado y con beneficios para todos los sectores.

La edición 2025 del Buen Fin, será la décimo quinta en su historia a nivel nacional.

