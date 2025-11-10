Caborca suspende desfile del 20 de noviembre por explosión de Waldo's en Hermosillo

Caborca, Sonora.- Hace casi una hora, el Ayuntamiento de Caborca confirmó la cancelación del Desfile Conmemorativo del 20 de noviembre a través de un comunicado, en el que dejó claro que la decisión se tomó para solidarizarse con las familias afectadas por la explosión en una tienda Waldo's en Hermosillo. Hasta el momento, esta tragedia ha dejado 24 personas fallecidas y más de 10 lesionadas.

"Como resultado de los lamentables acontecimientos ocurridos el pasado sábado 1 de noviembre en un establecimiento comercial de la ciudad de Hermosillo, en unidad con el sentir de toda la entidad y a la par de todos los municipios de Sonora, hemos decidido cancelar el Desfile Cívico/Deportivo con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana", señala el comunicado emitido este lunes.

El evento estaba programado para realizarse el próximo 20 de noviembre en la ciudad de Caborca y el 18 de noviembre en el poblado de la Y Griega. Cabe destacar que, como informamos en TRIBUNA, el Ayuntamiento de Cajeme también se sumó a esta medida; su presidente municipal, Javier Lamarque Cano, indicó que era un acto de respeto y empatía hacia todas las víctimas.

Comunicado

Por su parte, el Ayuntamiento de Caborca agradeció la comprensión de escuelas, instituciones, dependencias y ciudadanos que planeaban asistir al desfile: "Reafirmamos nuestro compromiso de unidad y solidaridad con las familias que enfrentan momentos tan difíciles", concluyó. En nuestro medio de comunicación, estaremos al pendiente de cualquier avance y compartiremos cada detalle a medida que se conozca.

Actualización del caso

Ayer, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó en redes sociales que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajarán en los peritajes para esclarecer los hechos. Garantizó a los dolientes que se hará justicia y puntualizó que no habrá impunidad, pero tampoco se buscarán "chivos expiatorios".

