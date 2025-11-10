Clima en Sonora HOY: Mañana fresca, tarde calurosa y noche fría este 10 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Sonora amaneció este lunes 10 de noviembre con cielo despejado y una mañana fresca en la mayor parte del estado, no obstante, conforme avance el día el clima cambiará. Si tienes actividades al aire libre, reúnete, viajas por carretera o simplemente sales a trabajar, hoy tendrás un panorama muy estable: sol en casi todo el territorio y temperaturas que subirán rápidamente por la tarde. El contraste será fuerte entre la mañana y la noche. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Sonora este lunes 10 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 10 de noviembre se espera cielo parcialmente nublado, aunque sin probabilidades de lluvias en la región. El estado comenzó el lunes con ambiente fresco a templado, e incluso frío en zonas serranas. Las temperaturas mínimas se ubican entre los -5 a 0°C, por lo que es clave tomar precauciones.

Clima en Sonora HOY, lunes 10 de noviembre. Foto: Conagua

Más tarde, la temperatura se elevará con fuerza. Hermosillo alcanzará alrededor de 36°C, Ciudad Obregón también llegará a 36, mientras Guaymas tendrá máximas de 31. Municipios fronterizos como San Luis Río Colorado (SLRC) y Sonoyta rondarán entre 32 y 33°C, y en los municipios del norte (como Nogales, Agua Prieta y Magdalena) el ambiente será más templado con máximas que van de 24 a 32°C.

A pesar del calor de la tarde, durante la noche regresará el frío a la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. Nogales descenderá hasta los 8°C, Agua Prieta rondará los 10, Magdalena llegará a 12 y Nacozari también se mantendrá en niveles bajos. En zonas costeras, como Puerto Peñasco y Guaymas, la temperatura nocturna será más ligera, entre los 18 y 19 grados. ¡Abrígate bien en la noche!

El viento soplará variable entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar 35 kilómetros por hora en algunos puntos junto con Sinaloa, especialmente por la tarde. No se esperan lluvias ni condiciones severas en el estado.

¿Qué ocurre en el resto del país?

Mientras Sonora tendrá un día soleado y estable, el panorama nacional es muy distinto. El Frente Frío número 13 continúa avanzando por el sureste y la Península de Yucatán, acompañado por una masa de aire ártica que reforzará el ambiente gélido en el norte, noreste, centro y oriente de México. TRIBUNA comparte todos los detalles aquí.

