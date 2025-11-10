Conagua supervisa obras clave para el abastecimiento de agua en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó la supervisión de al menos ocho obras de agua potable para garantizar el abasto del líquido vital en el municipio de Navojoa.

Rodolfo Castro Valdez, titular de Conagua en Sonora, encabezó la revisión, junto al alcalde Jorge Alberto Elías Retes, confirmando que se trata de proyectos que iniciaron meses atrás y cuya terminación se proyecta a corto plazo para atender las demandas esenciales de la ciudadanía.

Estuvimos haciendo una revisión y supervisión en obras iniciadas meses atrás; se trata de inversiones conjuntas entre Conagua, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, a solicitud del alcalde, quien está priorizando el consumo de agua y que para el año 2026 se contempla continuar con la planificación adecuada de estas prioridades hídricas en la región", señaló.

Castro Valdez indicó que los temas de agua potable, drenaje y saneamiento son esenciales en la actualidad. Por ello, adelantó que para el año 2026 se contempla continuar con la planificación adecuada de estas prioridades hídricas en la región.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, calificó las obras como muy positivas para la comunidad, pues acercan al municipio a su objetivo de garantizar el abasto de agua.

Son ocho obras prioritarias, gracias al apoyo a través de Conagua y la Comisión Estatal del Agua (CEA), quienes nos ayudan con obras importantes para lograr el objetivo de contar con agua los 365 días del año y las 24 horas del día", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui