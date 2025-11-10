Durazo promete cero impunidad en caso Waldo's, muere otra niña por dengue y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si pasaste todo el fin de semana desconectado de la información y no te enteraste de lo que ocurrió en el estado durante los últimos días, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo encontrarás las tres noticias más relevantes que están marcando la agenda estatal. Por ejemplo, en la edición de hoy lunes 10 de noviembre conoce el mensaje que dio Alfonso Durazo a más de una semana de la tragedia en Waldo's Hermosillo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Muere niña en Bácum por dengue

Este fin de semana se confirmó la muerte de otra menor de edad en el sur de Sonora a causa del dengue. Se trata de la niña Anatalia Benítez, de 10 años, quien estudiaba quinto de primaria. Su fallecimiento se suma a la muerte de otro niño de la misma edad, así como del profesor Roberto Fimbres.

Detienen a dos integrantes de Los Rusos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó este lunes que se logró dar un duro golpe al narco gracias a la detención de dos operadores de la célula delictiva conocida como Los Rusos en acciones realizadas en San Luis Río Colorado. Los arrestados fueron identificados como Abdel 'N', alias 'El Toro', y Miguel Ángel 'N', conocido como 'El Torito'.

Durazo promete cero impunidad por caso Waldo's

El gobernador Alfonso Durazo envió un mensaje a la comunidad sonorense a más de 1 semana de la tragedia en una tienda Waldo’s. El mandatario difundió un video y explicó que especialistas de la UNAM e IPN trabajarán en los peritajes del caso, además aseguró que no habrá impunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui