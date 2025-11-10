Etnia mayo pide decidir en qué obras invertir el recurso del Faispiam en Huatabampo

Huatabampo, Sonora.- Miembros de la tribu mayo pidieron mayor transparencia en la ejecución de las obras públicas por parte de la Secretaría del Bienestar; por lo que tras reunirse con las autoridades, se logró un nuevo acuerdo en el modelo para la asignación de los recursos.

Según los integrantes de la etnia mayo, ahora serán los distintos Comités de Contraloría Social que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) integró en cada comunidad, los encargados de manejar el recurso.

Abel Alfredo Ramírez Torres, vocal del Comité de Contraloría Social en el pueblo de Santa Cruz, Huatabampo, mencionó que miembros de la etnia mantuvieron una reunión con las autoridades federales, donde se llegó a un acuerdo para que el manejo de los recursos no sea únicamente por el Comité General, sino que sean los propios habitantes quienes decidan el futuro de las obras.

A raíz de todas las inconformidades, el Comité General, le dejarán un recibo a la tesorera de cada subcomité y le harán la entrega de ese recurso… Esos fueron los acuerdos que se hicieron en presencia de los representantes del Bienestar", afirmó.

De acuerdo a los reportes, se espera que aún estén pendientes por ejecutar alrededor de ocho millones de pesos (mdp), para que las comunidades indígenas puedan invertir en obras de infraestructura vial, electrificación o red de agua potable.

Fuente: Tribuna del Yaqui