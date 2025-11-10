ExpoFest Cajeme 2025 mantiene recursos municipales pese a cancelación de eventos

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de la cancelación de eventos tras el cambio de fechas en la ExpoFest Cajeme 2025, no se regresará ninguna cantidad de dinero de los nueve millones de pesos que el ayuntamiento facilitó a la organización de esa feria.

Las autoridades municipales reconocieron que, aunque cuatro de los eventos estelares de la feria fueron suspendidos al no poderse reprogramar por temas de las agendas de los artistas, sin embargo, señalaron que otros serán contratados para suplir esos espectáculos y que serían artistas de la misma talla o hasta mejores.

Opinaron que el ayuntamiento es solo un coadyuvante y no organizador de la llamada 'Feria del Sur de Sonora'; además, destacaron que la figura que está al frente de la ExpoFest es un patronato, por lo que serían ellos mismos los más indicados para explicar cómo utilizarán ese recurso que salió de las arcas municipales.

Sobre algunos señalamientos que criticaban que se cancelaran eventos como el desfile del próximo 20 de noviembre y no la Expo, apuntaron que bastaba el acto solidario de haberla recorrido una semana.

Fuente: Tribuna de Yaqui