¿Frío o calor? Así estará el clima Hermosillo HOY lunes 10 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- La colorida ciudad de Hermosillo arranca la semana con condiciones estables y un cielo prácticamente despejado. Para quienes tienen planeado realizar actividades al aire libre, el clima de este lunes 10 de noviembre será caluroso en gran parte del día, aunque la mañana y la noche traerán un ambiente más agradable. No se esperan lluvias y el sol será protagonista durante casi toda la jornada.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, desde las primeras horas de la mañana Hermosillo iniciará con temperaturas cercanas a los 23°C y un cielo completamente despejado. La sensación térmica será ligeramente superior, alrededor de los 24°C, con poco viento e índice de rayos ultravioleta (UV) bajo, por lo que el sol todavía no será intenso a tempranas horas.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Conforme avancen las horas, el calor comenzará a sentirse con más fuerza. Hacia las 11:00 horas se espera un cielo totalmente soleado y una temperatura de 31°C, aunque la sensación puede rondar los 29°C debido al viento que se mantendrá en calma, proveniente del noreste. El índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda usar protector solar.

La parte más calurosa del día se registrará por la tarde. A las 14:00 horas el termómetro marcará alrededor de 36 grados, y aunque la sensación térmica será ligeramente más baja, el calor se mantendrá. El cielo continuará totalmente despejado y el índice UV permanecerá en nivel medio, por lo que también es recomendable proteger la piel si se permanece bajo el sol por periodos prolongados. Hacia las 17:00 horas la temperatura descenderá a 34°C, aún con cielo despejado y sin pronóstico de lluvias.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el noroeste, norte y occidente de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/vGUfTi9zI9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2025

Por la noche se sentirá un ambiente más fresco. A las 20:00 horas se espera un cielo despejado y una temperatura de 26 grados, con sensación térmica similar y viento ligero. El índice UV llegará a cero. Finalmente, cerca de las 23:00 horas, el termómetro descenderá a los 23 grados, manteniendo las mismas condiciones de calma, cielo despejado y sin precipitaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)