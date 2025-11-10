¿Hará calor en Ciudad Obregón? Pronóstico del clima en Sonora para HOY lunes 10 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¡Inicia una nueva semana y con esta, la oportunidad de hacer todo diferente! Si para este lunes 10 de noviembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, ya sea por motivos laborales, recreativos o escolares, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo, a fin de que tomes las precauciones necesarias y nada interrumpa tu jornada. Aquí toda la información.

¿Cómo estará el clima en Ciudad Obregón este día?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, desde las primeras horas de este lunes Ciudad Obregón registró condiciones claras. A las 5:00 y 6:00 de la mañana el cielo se mantuvo despejado, con temperaturas cercanas a los 18 y 19°C, una sensación térmica igual y vientos muy ligeros desde el noreste. El amanecer se presentó fresco y sin necesidad de protección solar debido al índice UV en nivel bajo.

Clima en Ciudad Obregón HOY 10 de noviembre. Foto: Conagua

A las 8:00 se prevé que el cielo continúe despejado y la temperatura suba a 21°C, con viento casi imperceptible. Para las 11:00, el calor aumentará de forma notable, alcanzando los 30°C. El sol se mantendrá sin nubes para amortiguar la radiación y el índice de rayos ultravioleta (UV) llegará a un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar del factor seis al 10 para quienes permanecieron al aire libre.

Las horas de mayor calor llegarán después del mediodía. A las 14:00 se registrarán 35°C, con una sensación térmica cercana a los 32 debido a las condiciones de calma y baja humedad. El viento se mantendrá suave desde el oeste y el sol dominará el cielo. Una vez concluida la tarde, la temperatura comenzará a descender. Para las 17:00, el termómetro marcará 32°C y la sensación térmica bajará a 30.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el noroeste y norte de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/vW6MsrXDEU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2025

Por la noche, el clima regresará a condiciones frescas. A las 20:00, el cielo se mantendrá despejado con 25°C y viento ligero proveniente del oeste. El índice UV volverá a cero, por lo que no será necesario el protector solar. Hacia las 23:00 la temperatura descenderá hasta los 22°C, con cielo completamente despejado, calma en el ambiente y sensación térmica de hasta 25 grados debido al poco movimiento del aire.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)