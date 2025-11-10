Luto en Ciudad Obregón: Reportan fallecimiento de querido docente por dengue; casos, al alza

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, vive otro episodio doloroso relacionado con el dengue. Este domingo 9 de noviembre se reportó mediante redes sociales el sensible fallecimiento del profesor Roberto Fimbres, un educador ampliamente querido en la comunidad cajemense y cuya partida ha generado consternación entre exalumnos, colegas y familias.

De acuerdo con información difundida en Facebook (Meta), el docente murió este fin de semana tras presentar complicaciones asociadas a la enfermedad. Asimismo, usuarios de esta red social señalaron que el profesor Fimbres era reconocido por su trayectoria, cercanía con los estudiantes y su labor formativa más allá del aula. Las redes se llenaron de mensajes de despedida, memoria y exigencia de atención ante la situación sanitaria que enfrenta el municipio y todo Sonora.

Lamentan la muerte de querido profesor de Ciudad Obregón a causa del dengue. Foto: Facebook

Por desgracia, esta muerte causada por el dengue no es un hecho aislado. Apenas en los últimos días se confirmó el fallecimiento de un niño de 10 años, identificado como Raúl Antonio, vecino de la colonia Valle Verde de Ciudad Obregón. Ambos decesos han encendido la alarma entre la población, especialmente porque las cifras oficiales muestran que los contagios siguen activos en la zona.

Hasta el 25 de octubre, Cajeme registraba poco más de 200 casos confirmados de dengue, una cifra que mantiene en alerta a familias, escuelas y autoridades de salud.

Despiden a profesor en redes sociales. Foto: Facebook

¿Qué es el dengue y cómo se contagia?

El dengue se produce cuando un mosquito infectado pica a una persona sana y transmite el virus. No existe transmisión directa entre personas: siempre está involucrado el insecto. Los contagios suelen aumentar en temporada cálida y en lugares donde hay recipientes con agua acumulada, como patios, jardines, azoteas y calles.

El mosquito puede reproducirse en pocas horas en depósitos muy pequeños, por lo que la limpieza y eliminación de criaderos es fundamental. Tapar recipientes, lavar tinacos, vaciar cubetas y mantener patios libres de acumulaciones ayuda a frenar la cadena de contagio.

Síntomas a los que la población debe estar atenta

El dengue puede iniciar como una gripe común, pero sus síntomas suelen intensificarse. Las señales frecuentes son:

Fiebre alta repentina

Dolor intenso de cabeza

Malestar general

Dolor detrás de los ojos

Cansancio extremo

Náuseas

Dolor muscular son señales frecuentes.

Cuando aparece dolor abdominal fuerte, sangrado de encías o moretones sin causa aparente, es necesario acudir de inmediato a un servicio médico, ya que estos signos pueden indicar dengue grave.

