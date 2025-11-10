Por explosión de Waldo's en Hermosillo cancelan desfile del 20 de noviembre en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El Ayuntamiento de Cajeme anunció la cancelación del Desfile Conmemorativo del 20 de noviembre, evento que tradicionalmente se realiza en el marco de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. La decisión se tomó en muestra de solidaridad con las familias afectadas por la explosión de una tienda Waldo's en Hermosillo, así como en apego al duelo estatal decretado por las autoridades del Gobierno de Sonora.

A través de un comunicado oficial, el presidente municipal Javier Lamarque Cano informó que la determinación responde a un acto de respeto y empatía hacia las víctimas del trágico siniestro que ha enlutado a la entidad.

#CiudadObregón | Anuncia Ayuntamiento de Cajeme que se cancela la celebración del desfile con motivo del Día de la Revolución uD83DuDEAB pic.twitter.com/LnqRy76gRh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Como muestra de solidaridad hacia las familias afectadas por el lamentable evento sucedido en Hermosillo, así como en apego al duelo estatal, informamos que el Desfile conmemorativo del 20 de noviembre en nuestro municipio queda cancelado", señala el mensaje difundido por el Ayuntamiento.

El desfile estaba programado para llevarse a cabo el próximo 20 de noviembre en las principales avenidas de Ciudad Obregón, donde año con año participan instituciones educativas, cuerpos de rescate, agrupaciones deportivas y dependencias municipales y estatales.

Cajeme se une al luto estatal

El presidente municipal destacó que Cajeme se suma al dolor que hoy embarga a Sonora tras el incendio ocurrido en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, el cual ha dejado un saldo de 24 personas fallecidas y más de 10 lesionados.

La administración municipal señaló que, aunque el desfile queda suspendido, se continuará con otras actividades cívicas internas y actos simbólicos en escuelas y dependencias, sin carácter público ni festivo.

Solidaridad en todo Sonora

Cajeme se suma así a otras dependencias y municipios del estado que han decidido cancelar o posponer actividades públicas, como el Festival del Globo en Hermosillo y el Desfile Cívico Estatal, ambos suspendidos por el mismo motivo. Cabe señalar que en Ciudad Obregón también fue pospuesta la ExpoFest Cajeme 2025 como una muestra de solidaridad con las víctimas.

#Sonora | Continúa en pie la nueva fecha para la ExpoFest Cajeme 2025; aquí TODOS los DETALLES uD83DuDC40uD83CuDF89https://t.co/SFpfwymaM8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui