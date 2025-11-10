Protección Civil suspende Mercado Municipal de Ciudad Obregón por incumplimiento de normas

Ciudad Obregón, Sonora.- Por incumplimiento en algunos dispositivos de seguridad, según el acta levantada por la Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme, fueron suspendidas las actividades comerciales del MerCajeme.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador municipal de Protección Civil de Cajeme, dio a conocer las causas por las que se colocaron los avisos de suspensión.

Mercado Municipal de Ciudad Obregón cierra temporalmente por incumplimiento de normas de Protección Civil

Ya hablamos con los administradores, hace falta alguna documentación y dispositivos; en común acuerdo se llegó al cierre de todo el mercado", mencionó.

Aseguró que la dependencia no ha dejado de trabajar a lo largo del año, tiempo en el que llevan casi 700 negocios verificados y más de 60 suspendidos temporalmente.

Por su parte, el administrador del MerCajeme señaló que fue enterado de las observaciones realizadas y que ponen en riesgo a trabajadores y consumidores.

Todo el Mercajeme va a estar cerrado hasta no cumplir con unas exigencias que nos hizo Protección Civil; nosotros esperamos que para mañana nos vamos a estar listos", comentó Esteban Valdez.

El representante parte de la administración reconoció que el edificio cuenta con un problema con el dictamen eléctrico y unas mangueras para las salidas de agua, problemáticas que, afirmó, podrían quedar resueltas en un día.

Lamentó que algunos de los locatarios sacaran demasiados productos a los pasillos, reduciendo bastante el paso para las personas.

La invasión de pasillos es lo primero que observó Protección Civil, que los mismos locatarios no quieren hacer caso, pues tenemos pintadas unas líneas amarillas y cada uno de los comerciantes debe hacer caso y ponerse solo hasta donde le corresponde", señaló el administrador.

El administrador del Mercajeme afirmó que, luego del cierre total, los locatarios que no cumplan con el reglamento y las observaciones de Protección Civil habrán de ser sancionados por las mismas autoridades. Son 360 locales los que existen en el inmueble, distribuidos entre 250 locatarios aproximadamente, según Esteban Valdez.

Fuente: Tribuna del Yaqui