Seguirá el calor durante esta semana en Sonora con máximas de hasta 40 grados

Hermosillo, Sonora.- Durante esta semana seguirá el calor en Sonora a pesar de los frentes fríos que se pronostican que entrarán entre el 15 y el 19 de noviembre; las temperaturas máximas seguirán cercanas a los 40 grados, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel.

Este domingo ingresó al norte de México el frente frío número 13 de la temporada, el cual generaría un ligero descenso en las temperaturas; en Sonora afectaría a los municipios de la sierra norte y oriente.

Para el caso del centro, sur y noroeste de la entidad, las temperaturas máximas serán de hasta 38 grados y dichas condiciones continuarán similares el resto de la semana.

Las temperaturas mínimas serán de cero a nueve grados en el norte y oriente de Sonora, mientras que para el resto serán entre los 10 y 22 grados, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia.

El ambiente será de cálido a caluroso durante el día, pero con amaneceres frescos y temperaturas similares por las noches; además, habrá vientos ligeros con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

Temperaturas máximas registradas la tarde de ayer en estaciones de #Sonora

El valor mas alto que se presentó fue de 37.2°C en la presa Bicentenario.

Fuentes: @ConaguaOCSonora, @CESAVE_Sonora. pic.twitter.com/WXR5pNmlDH — Gilberto Lagarda Vas (@gilbertolagarda) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui