¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Calor en Sonora

Seguirá el calor durante esta semana en Sonora con máximas de hasta 40 grados

A pesar de los frentes fríos que llegarán a Sonora, esta semana seguirá el calor con temperaturas máximas cercanas a los 40 grados

Seguirá el calor durante esta semana en Sonora con máximas de hasta 40 grados
El ambiente será de cálido a caluroso durante el día pero con amaneceres frescos Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Durante esta semana seguirá el calor en Sonora a pesar de los frentes fríos que se pronostican que entrarán entre el 15 y el 19 de noviembre; las temperaturas máximas seguirán cercanas a los 40 grados, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel.

Este domingo ingresó al norte de México el frente frío número 13 de la temporada, el cual generaría un ligero descenso en las temperaturas; en Sonora afectaría a los municipios de la sierra norte y oriente.

Para el caso del centro, sur y noroeste de la entidad, las temperaturas máximas serán de hasta 38 grados y dichas condiciones continuarán similares el resto de la semana.

Las temperaturas mínimas serán de cero a nueve grados en el norte y oriente de Sonora, mientras que para el resto serán entre los 10 y 22 grados, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia.

El ambiente será de cálido a caluroso durante el día, pero con amaneceres frescos y temperaturas similares por las noches; además, habrá vientos ligeros con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.