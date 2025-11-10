Seguirá el calor durante esta semana en Sonora con máximas de hasta 40 grados

Hermosillo, Sonora.- Durante esta semana seguirá el calor en Sonora a pesar de los frentes fríos que se pronostican que entrarán entre el 15 y el 19 de noviembre; las temperaturas máximas seguirán cercanas a los 40 grados, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel.
Este domingo ingresó al norte de México el frente frío número 13 de la temporada, el cual generaría un ligero descenso en las temperaturas; en Sonora afectaría a los municipios de la sierra norte y oriente.
Para el caso del centro, sur y noroeste de la entidad, las temperaturas máximas serán de hasta 38 grados y dichas condiciones continuarán similares el resto de la semana.
Las temperaturas mínimas serán de cero a nueve grados en el norte y oriente de Sonora, mientras que para el resto serán entre los 10 y 22 grados, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia.
El ambiente será de cálido a caluroso durante el día, pero con amaneceres frescos y temperaturas similares por las noches; además, habrá vientos ligeros con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.
