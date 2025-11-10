Servicio ampliado de Fonacot en Sonora permitirá a sonorenses aprovechar el Buen Fin 2025

Hermosillo, Sonora.- Para apoyar a los trabajadores durante el Buen Fin, el Instituto Fonacot en Sonora extendió su horario de atención, con el propósito de facilitar el acceso a créditos y aprovechar las promociones de la temporada, informó la directora estatal, Blanca García.
La funcionaria explicó que la ampliación comenzó el 3 de noviembre y continuará hasta el 15 del mismo mes.
"En ese lapso, las oficinas de municipios como Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón y Empalme operarán de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 16:00 horas", informó.
Destacó que el trámite es gratuito, no requiere intermediarios y los interesados, solo deben presentar los cuatro últimos recibos de nómina, su credencial de elector y el estado de cuenta.
Finalmente, precisó que para agilizar el servicio, se aumentaron los carriles de atención, alcanzando más de 300 citas diarias.
"El monto del crédito depende del sueldo, antigüedad y nivel de endeudamiento del trabajador, con tasas de interés anuales de entre 8 por ciento y 17 por ciento. En lo que va del año, Fonacot ha otorgado cerca de 91 mil créditos en Sonora, con una derrama superior a 3 mil 60 millones de pesos", concluyó.
Fuente: Tribuna del Yaqui