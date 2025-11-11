Banco de Alimentos de Hermosillo logra reunir 16.4 toneladas de frijol con Challenge contra el Hambre

Hermosillo, Sonora.- Con la participación de 10 empresas locales, el Banco de Alimentos de Hermosillo logró reunir 16.4 toneladas de frijol durante la séptima edición del programa Challenge contra el Hambre, una iniciativa que busca sumar esfuerzos entre el sector empresarial y la comunidad para combatir la carencia alimentaria en la ciudad.

El director general del Banco de Alimentos, Manuel Robles Linares, destacó que el frijol es un producto básico dentro del paquete alimentario que distribuyen cada mes a miles de familias. "La institución requiere alrededor de 15 toneladas mensuales para cumplir con la entrega regular de despensas, por lo que esta colecta representa un apoyo significativo para continuar con la labor de atender a más de 65 mil personas en situación vulnerable", comentó.

Agregó que esas 10 empresas locales hacen esfuerzos con sus colaboradores, proveedores y clientes para extender los brazos del banco y recolectar alimento que posteriormente es entregado a miles de familias que lo requieren. Por otra parte, el directivo adelantó que el programa continuará realizándose cada tres meses, con el objetivo de mantener la participación constante y garantizar el suministro de alimentos a las familias que lo necesitan.

"Invitamos a la ciudadanía a sumarse a las campañas que el Banco de Alimentos impulsa todo el año. También tenemos rutas de ayuda donde no solo se entrega comida, sino que se convive con las personas, se escucha y se comparte esperanza", expresó. Finalmente, Robles Linares dijo que, con este esfuerzo conjunto, el Banco de Alimentos reafirma su compromiso de trabajar por una Hermosillo sin hambre.

Fuente: Tribuna del Yaqui