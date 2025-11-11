Buen Fin busca lograr una derrama económica récord en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) anunció el arranque del Buen Fin este próximo miércoles 13 de noviembre, donde se busca alcanzar una derrama económica récord de al menos 15 millones de pesos (mdp).

Adrián Islas Velderrain, presidente de Canaco Navojoa, destacó el fuerte crecimiento económico de la región en los últimos cinco años, lo cual ha servido para que este año se hayan registrado más de mil empresas locales a la fiesta comercial más importante del país, como lo es el Buen Fin.

La meta para este año es superar la derrama económica de 13 mdp registrada el año pasado, proyectando un incremento del 15 al 20 por ciento, buscando alcanzar al menos los 15 mdp", afirmó.

Por su parte, el consejero de Concanaco, Federico Llamas Aréchiga, subrayó que la edición 2025 de el Buen Fin se distingue por extender su duración a cinco días y por fortalecer el sentido de identidad nacional, incluyendo el distintivo 'Hecho en México'.

Este esfuerzo busca resaltar el compromiso con los consumidores y las empresas familiares. La iniciativa convoca a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a ofrecer promociones especiales y grandes descuentos", puntualizó.

Finalmente, el también regidor del Ayuntamiento de Navojoa explicó que el objetivo del Buen Fin es generar una derrama económica significativa que impulse el empleo formal, fortalezca el comercio interno y brinde un apoyo directo tanto a la economía familiar local como a las pequeñas y medianas empresas de todo el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui