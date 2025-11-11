Celebra la Universidad de Sonora 60 años de enseñanza del Trabajo Social

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora celebró este martes 11 de noviembre el 60 aniversario de la enseñanza del Trabajo Social en un acto que presidió la rectora Dena María Camarena Gómez, quien destacó que, a través de esta disciplina, la institución ha contribuido a la comprensión y transformación de la realidad social en el estado y la región.

En su intervención, la rectora reconoció a la comunidad del Departamento de Trabajo Social y los orígenes del programa que inició en septiembre de 1965 con la inscripción de 130 jóvenes, cuando estaba adscrito a la Escuela de Enfermería y Obstetricia.

Camarena Gómez recordó cómo los maestros se prepararon en cursos intensivos de verano en la Ciudad de México para dar clases, así como que más de la mitad de esas jovencitas terminaron su preparación en Trabajo Social y otras cambiaron de carrera.

El nacimiento y desarrollo de este programa académico es muy especial; hay miles de historias que se han tejido en seis décadas y su tránsito por la institución desemboca en el actual departamento de trabajo social: una unidad académica, vigorosa, dinámica y cuya visión de futuro fue fortaleciendo no solo la preparación del profesorado, sino que también ha permeado en la calidad educativa de sus estudiantes", expresó.

La rectora anunció la creación de un programa institucional de apoyo a proyectos de extensión y vinculación que permitirá fortalecer las acciones comunitarias que realizan los estudiantes y docentes de la institución.

Fuente: Tribuna del Yaqui