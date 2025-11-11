Clima en la NOCHE: ¿Lloverá HOY en Sonora? Regiones donde habrá LLUVIAS este martes 11 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Lloverá hoy martes 11 de noviembre de 2025 en Sonora durante la noche? Es mejor que revises el pronóstico del clima para que consultes lo informado por las autoridades meteorológicas, pues se están pronosticando lluvias para diversas regiones de México. TRIBUNA trae para ti el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones del tiempo en la entidad.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, para hoy en la noche no se esperan precipitaciones en ninguna de las regiones de Sonora. Lo que sí se espera es que para los próximos días, que van del 14 al 16 de noviembre, sea la entrada de un nuevo frente frío en el noroeste del país. "Dicho sistema, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, generará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, marcado descenso de las temperaturas, además de probabilidad de chubascos y lluvias moderadas con puntuales fuertes (5 a 45 milímetros) y acompañadas de descargas eléctricas en Sonora", señaló la Coordinación Estatal de Protección Civil.

?? Un canal de #BajaPresión se posicionará sobre la costa de #QuintanaRoo y ocasionará, del miércoles 12 al viernes 14 de noviembre, #Lluvias de muy fuertes a torrenciales sobre la región sur de dicha entidad. Ve los detalles en los gráficos ?? pic.twitter.com/scCaQeJLs0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2025

La dependencia informó que durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, se mantiene la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve sobre los puntos más altos de las regiones de Nácori Chico, Cananea, Fronteras y sus colindantes. A su vez, para las regiones restantes, no se descarta la caída de granizo en algunos puntos del estado.

¿En qué regiones sí lloverá HOY EN LA NOCHE?

Para esta noche de martes 11 de noviembre y madrugada del miércoles, el frente frío número 13 mantendrá ambiente frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana, además de bancos de niebla en zonas altas del oriente, centro y sureste del país. ¿Dónde lloverá hoy?

Lluvias puntuales muy fuertes:

Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (noroeste)

Puntuales fuertes en:

Veracruz (región Las Montañas)

Tabasco (oeste)

Chubascos en:

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (región Capital)

Campeche

Lluvias aisladas en:

Estado de México, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Yucatán

Quintana Roo

En el resto del territorio nacional predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Fuente: Tribuna del Yaqui